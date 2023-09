Katastrofetap for Australia i rugby-VM – Wales til kvartfinale

Jac Morgan gratuleres etter å ha scoret for Wales i VM-kampen mot Australia. Foto: Christophe Ena, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Wales er etter 40-6-seier over Australia første lag som er klar for kvartfinale i rugby-VM. For australierne er håpet om å gå videre nesten ute.