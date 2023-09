Graham Hansen mister Portugal-kampen med skade

Caroline Graham Hansen under trening på Ullevaal stadion søndag før avreise til Portugal. Foto: Annika Byrde / NTB.

NTB

Caroline Graham Hansen (28) er skadd og kan ikke spille tirsdagens kamp i nasjonsligaen mot Portugal.

Barcelona-spilleren var Norges klart beste spiller i fredagens 1-1-kamp mot Østerrike, men ble byttet ut i det 88. minutt.

Graham Hansen ga seg etter oppvarmingen under søndagens trening. Etterpå pratet hun lenge med støtteapparatet.

– Vi ville ikke ta noen sjanser da, og etter at hun ble testet under dagens trening ble vi enige om at hun ikke er klar til Portugal-kampen. Hun sliter med en kjenning i en muskel i låret, sier landslagstrener Leif Gunnar Smerud til NTB.

Graham Hansen reiser ikke sammen med resten av laget til Portugal søndag ettermiddag. Der skal Norge ha sin første trening mandag. Det blir ikke kalt inn noen erstatter for Graham Hansen.

– Det er selvsagt kjipt at vi mister en slik fantastisk spiller, men vi har en bred og god tropp og reiser med dem vi har, sier Smerud.

Norges kamp mot Portugal spilles tirsdag på Estádio Cidade de Barcelos i Barcelos.