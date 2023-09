Ruud sørget for Europas første poeng i Laver Cup

Casper Ruud under trening i Oslo tidligere denne måneden. Han representerer for tiden Europa i Laver Cup. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter en miserabel start for Europa-laget i Laver Cup bidro Casper Ruud med et lyspunkt med seier 7-6, 6–2 over amerikanske Tommy Paul.