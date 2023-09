Irland slo tittelforsvareren i rugby-VM

Irland jubler for seier over tittelforsvarer Sør-Afrika i gruppespillet i rugby-VM-. Foto: Aurelien Morissard, AP / NTB

NTB

Verdensener Irland slo verdensmester Sør-Afrika 13-8 i lørdagens storkamp i VM i rugby union. Kampen levde opp til forventningene.

Det er to av de største turneringsfavorittene som støtte sammen på Stade de France i gruppespillet. Mack Hansen ble første spiller som greide å score et try mot Sør-Afrika i turneringen.

– Dette var som en Grand Slam på steroider. Det føltes som det var 800.000 mennesker på tribunene, sa Hansen til ITV etter kampen.

Cheslin Kolbe svarte med et try for «Springboks» tidlig i 2. omgang. Sør-Afrika ledet store deler av kampen, men måtte betale for dårlige spark.

Manie Libbok tar seg vanligvis av dem, men han har slitt med presisjonen i VM. Scrumhalf Faf de Klerk har overtatt noen av sparkene, men de to misset til sammen fire av fem spark i lørdagens kamp, og det kostet 11 poeng.

Et spark fra Jonathan Sexton midtveis i 2. omgang sendte Irland foran for godt. Da Jack Crowley sparket en ny trepoenger tre minutter før slutt, trengte Sør-Afrika et try for å utligne og få sjansen til å sparke vinnerpoengene.

Sør-Afrika kom ikke nærmere enn ti meter fra Irlands mållinje, og for første gang kunne irene juble for seier over Sør-Afrika i en VM-kamp. Irland har nå vunnet 16 landskamper på rad.