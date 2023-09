Fantastisk Fernandes-volley ga United-seier

Bruno Fernandes gratuleres av lagkamerater etter sin fantastiske scoring for Manchester United mot Burnley. Foto: Richard Sellers, PA via AP / NTB

NTB

Manchester United trengte sårt en seier og fikk den takket være et volleyskudd fra øverste hylle signert Bruno Fernandes da Burnley ble slått 1-0.

Portugiseren viste utsøkt teknikk da han på overtid i første omgang startet perfekt på en bakromspasning slått nesten fra midtsirkelen. Han fulgte ballbanen med øynene, lot ikke ballen sprette og fluktet den i lengste hjørne før Burnley-stopper Louis Beyer rakk fram med taklingsfoten.

Framspillet kom fra en annen forgrunnsfigur i kampen. 35-årige Jonny Evans, som i sommer ble hentet tilbake til United på en korttidskontrakt, fikk overraskende sin første PL-kamp fra start for klubben siden mars 2015, og han grep sjansen begjærlig.

I det 25. minutt steg han i været på et hjørnespark fra Sergio Reguilón, knuste Ameen Al-Dakhil i lufta og nikket i mål. United rakk å feire målet før VAR grep inn. Rasmus Højlund sto i offsideposisjon og hindret keeper James Trafford.

Fin assist

I stedet ble det assist på Evans da United avgjorde kampen. Det var bare ett av mange flotte framspill fra den nordirske ringrevens fot.

– Jeg elsket hvert minutt. Det var min 200. kamp for United, og jeg trodde aldri jeg ville nå det tallet. Det er den beste kvelden i livet mitt, sa Evans til TNT Sports.

Burnley startet kampen best, og Zeki Amdouni hadde to store sjanser til å gi laget ledelsen. I det 10. minutt nikket han fra fri posisjon på innlegg fra Connor Roberts, men André Onana svarte med en god redning og tanket litt selvtillit etter kjempetabben i mesterligaen tidligere i uka.

Sju minutter senere ble Amdouni spilt fram i feltet av Aaron Ramsey. Han skjøt forbi Onana, men rett i lengste stolpe.

Berge-sjanse

Burnley presset på for utligning mot slutten og fikk trykk på gjestene etter et trippelbytte der Sander Berge var en av dem som kom inn. Nordmannen hadde selv en av mulighetene, men traff et hjørnespark med skulderen i stedet for hodet slik at ballen spratt over.

United-manager Erik ten Hag fikk en etterlengtet opptur med lørdagens seier. Hans lag hadde tapt sine tre foregående kamper i ulike turneringer.

– Selvsagt trengte vi denne seieren. Vi har hatt en tøff resultatrekke mot gode lag. Vi måtte vinne i dag, sa nederlenderen til BBC.

Vincent Kompany og hans Burnley-lag sliter tungt og er nå sist på tabellen, med bare ett poeng. For første gang siden 1889-90 (!) har klubben tapt seks strake hjemmekamper i engelsk toppdivisjon.