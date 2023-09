Warholm og Ingebrigtsen nominert til tung pris

Jakob Ingebrigtsen etter å ha tatt gull på 5000 meter under VM i friidrett 2023 på National Athletics Center i Budapest, Ungarn i august. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

NTB

Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm er begge nominert til prisen som årets mannlige utøver av det europeiske friidrettsforbundet.

Både Warholm (400 meter hekk) og Ingebrigtsen (5000 meter) ble verdensmestere i Budapest i sommer.

Folkets stemmer via sosiale medier vil utgjøre en firedel av stemmegivningen. Den delen skal være ferdig 2. oktober. De nasjonale forbundene, pressen og et panel av eksperter står også for hver sin firedel av stemmene.

Sist år ble prisen delt mellom Jakob Ingebrigtsen og den svenske stavhopperen Armand Duplantis.

Duplantis, som nylig satte verdensrekord med 6,23 meter, er nominert i år igjen. Duplantis ble også verdensmester i Budapest.

De øvrige nominerte i herreklassen er Matthew Hudson-Smith (Storbritannia, 400 meter), Josh Kerr (Storbritannia, 1500 meter), Álvaro Martín (Spania, kappgang), Wojciech Nowicki (Polen, slegge), Daniel Ståhl (Sverige, diskos), Gianmarco Tamberi (Italia, høyde), Miltiadis Tentoglou (Hellas, lengde).

Nederlandske Femke Bol er blant de ti nominerte kvinnene.

Prisen skal deles ut i Litauen 21. oktober.