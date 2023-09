Johannes Høsflot Klæbo ut mot Norges Skiforbund

Skistjernen advarer Norges Skiforbund i podkast.

Johannes Høsflot Klæbo (26) gjestet nylig podkasten «Faster skier». Den er ledet av den tidligere kanadiske langrennsløperen Devon Kershaw og journalisten Nathaniel Hertz. Intervjuet med Klæbo ble publisert onsdag.

I podkasten retter Klæbo flere pekefingre mot Norges Skiforbund.

– Jeg føler at du må behandle folk på en god måte. Hvis du skal gjøre det så må du være åpen, du må ha verdier fra bunnen av hjertet. Det tror jeg ikke de (Skiforbundet) har akkurat nå. De balanserer på en linje, og tar veldig kortsiktige avgjørelser uten å tenke på utøveren. Jeg føler at utøveren kommer veldig langt bak i linjen, noe jeg synes er galt, sier Klæbo, ifølge VG.

Vil ikke undertegne avtale

Onsdag meldte VG at Klæbo og andre norske skistjerner i et ferskt brev til ledelsen i Norges Skiforbund skriver at de ikke vil å undertegne noen landslagsavtale.

Brevet er undertegnet advokat Pål Kleven, som representerer Klæbo og blant andre alpinistene Lucas Braathen og Alexander Aamodt Kilde i saken.

– På vegne av utøverne i alpint og Johannes Høsflot Klæbo informerer jeg herved om at disse utøverne ikke vil signere noen landslagsavtale, heter det angivelig i brevet.

Striden om de såkalte bilderettighetene til skiutøverne har pågått i lengre tid. Klæbo takket nei til landslagsplass i vår.

– Forhåpentligvis sier jeg ikke nei til landslaget i fremtiden. Jeg synes landslaget er en bra ting. Jeg synes bare det er viktig at utøverne blir prioritert, og at forbundet og lederne i forbundet trenger å få litt flere verdier inn i tankegangen sin når de jobber. Hvis ikke kan de ødelegge alt tenker jeg, sier Klæbo i podkasten.

Bjervig: – Ulike oppfatninger

Langrennssjef Espen Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig svarer slik på kritikken fra Klæbo:

– Jeg opplever at Johannes og jeg er enige om mye, men at vi også har ulike perspektiver og oppfatninger av interne forhold i langrenn. Jeg må ta ansvaret for totaliteten og ta beslutninger som står seg ovenfor fellesskapet, mens en enkeltutøver ikke trenger å ha det blikket, sier han til VG.

Klæbo må ha inngått en representasjonsavtale med Norges Skiforbund for at han skal være aktuell for å gå verdenscup. Det betinger at partene kommer til enighet i striden om de omtalte rettighetene.