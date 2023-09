Baldauf gjorde kort prosess mot svenske – klar for VM-kvartfinale

Felix Baldauf er videre i bryte-VM. Her er han fra da han i 2017 tok EM-gull i 98-kilosklassen. Foto: Tommy Skauen / NTB

NTB

Felix Baldauf skal ut i kvartfinale i 97-kilosklassen i bryte-VM i Beograd etter to strake seirer fredag.

Baldauf innledet mesterskapet med å slå georgieren Giorgi Melia 3-1 etter en tett og jevn kamp.

Deretter fikk nordmannen det atskillig enklere mot svenske Aleksandar Georgije Stjepanetic. Den duellen gikk Baldauf seirende ut av med hele 9-0.

Kampen var avgjort allerede før pause. Oppgjøret ble stanset som følge av at Baldauf var i egen klasse poengmessig.

Håper på rekvalifisering

Like bra gikk det ikke for Håvard Jørgensen. Han tapte i sin andre kamp i VM fredag. Dermed må han håpe på en bronsemulighet via rekvalifisering i 72-kilosklassen.

Jørgensen møtte Akit Gulia fra India i første kamp og vant enkelt 4-0. I kamp nummer to ble det altså verre.

Jørgensen innledet riktignok friskt mot aserbajdsjanske Ulvi Ganizade og tok ledelsen 3-0. Motstanderen utlignet deretter til 3-3, og dermed var presset over på nordmannen i og med at siste poeng i kampen vinner ved poenglikhet.

I stedet for å slå tilbake havnet Jørgensen under med 3-4 og tapte kampen. Nordmannen slo hånden i brytematta flere ganger i frustrasjon etter at utfallet var klart.

Nå må han håpe på en ekstra medaljemulighet i rekvalifisering. Det forutsetter at Ganizade tar seg fram til finale.

Kure utslått

Per Anders Kure fikk på sin side en ekstra bronsemulighet gjennom rekvalifisering fredag, men medaljemuligheten var raskt over for nordmannen.

Egyptiske Mohamed Ehab Mohamed Zahab Khalil ble for sterk i den første kampen i rekvalifiseringen i 77-kilosklassen og vant 4-2 på poeng. Kure forsøkte å legge press på motstanderen mot slutten, men Khalil forsvarte seg godt.

Kure fikk den ekstra bronsemuligheten etter at hans overmann i 16-delsfinalen, Akzjol Makhmudov fra Kirgisistan, sikret seg finalebillett i Beograd.

Med fredagens tap klarte heller ikke Kure å sikre seg billett til neste års OL i Paris. De fem beste i hver vektklasse er kvalifisert for sommerlekene i den franske hovedstaden. Det kommer imidlertid ytterligere to muligheter for å kvalifisere seg til OL.