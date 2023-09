Ødegaard signerte ny langtidskontrakt med Arsenal: – En enormt respektert person

NTB

Martin Ødegaard blir værende i Arsenal. Han har undertegnet en ny avtale med Premier League-klubben.

Det er Arsenal som bekrefter den norske landslagskapteinens nye kontrakt fredag. Ifølge BBC har avtalen varighet på fem år.

Ødegaard ble hentet til Arsenal på permanent basis i 2021, etter å ha vært på lån i klubben fra Real Madrid samme år. Siden har han blitt en av manager Mikel Artetas aller mest betrodde menn.

Denne sesongen er han kaptein.

– Historien min er kanskje litt annerledes enn andre sin, siden jeg har flyttet rundt til forskjellige klubber siden jeg var 16 år. Siden den første dagen jeg kom hit, har jeg følt meg bra i Arsenal, og dette er definitivt hjemmet mitt nå, sier Ødegaard i en uttalelse.

– Jeg vil bare si takk til alle som jobber i klubben og selvfølgelig våre fantastiske supportere. Jeg skal fortsette å gi alt for å bringe suksess til denne klubben i årene som kommer, fortsetter han.

Til Drammens Tidende sier fotballstjernen:

– Jeg er veldig glad og stolt, og har en veldig god følelse etter å ha bundet meg her enda lenger. Her har jeg følt meg hjemme fra dag én. Det var et enkelt valg.

Hylles

Arsenals sportsdirektør Edu er glad for å ha med kapteinen videre.

– Å bli enige om en ny kontrakt med Martin er gode nyheter for oss alle. Han er kapteinen vår, en erfaren landslagsspiller og en spiller som gir oss så mye kvalitet og glede hver gang han spiller for oss, sier han.

– Martin er fortsatt bare 24 år gammel, så han har fortsatt mye mer å bidra med, og vi er glade for at vi skal være sammen i årene som kommer. Målet vårt er å beholde våre beste spillere, og med Martin nå på plass, er vi glade for å ha langsiktige kontrakter med en rekke av våre viktigste unge spillere, legger han til.

Manager Mikel Arteta er tydelig på Ødegaards rolle i klubben.

– Det at Martin signerer en ny langsiktig kontrakt er gode nyheter for alle som er knyttet til Arsenal. Han er kapteinen vår og en enormt respektert person i klubben. Han er et stort forbilde og svært profesjonell, og står for kvalitet og modenhet i alt han gjø, sier spanjolen.

Mange utlån

Ødegaard begynte seniorkarrieren i Strømsgodset, før han ble hentet til Real Madrid på en høyprofilert overgang i 2015. Deretter ble det utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad.

Midtbanestjernen står bokført med 53 landskamper og tre mål for Norge.

– Som manager er det å jobbe med personen og spilleren Martin en absolutt glede, sier Arteta.

Tidligere denne uken var 24-åringen toneangivende da Arsenal rundspilte PSV Eindhoven med 4-0 i mesterligaen. Ødegaard scoret det siste målet.

Han ble i etterkant nominert i kåringen av rundens spiller i Champions League av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).