Amerikansk turnlegende klar for VM

Simone Biles under det amerikanske turnmesterskapet i august. Foto: Carlos Avila Gonzalez / San Francisco Chronicle / AP / NTB

NTB

Stjerneturneren Simone Biles leder det amerikanske laget i VM i oktober. Hun måtte ta en pause etter OL for to år siden, blant annet på grunn av sykdom.

26-årige Biles trakk seg fra de fleste av øvelsene i Tokyo i 2021, blant annet på grunn av den psykiske helsetilstanden og bekymringer knyttet til sikkerheten under øvelsene.

Det kommende verdensmesterskapet blir hennes sjette, og ingen kvinnelige, amerikanske turnere har deltatt i så mange.

Med seg på laget får hun tre av deltakere på laget som tok gull i 2022 – Shilese Jones, Leanne Wong og Skye Blakely, i tillegg til 17-årige Joscelyn Roberson.

Biles har sju OL-medaljer og 29 VM-medaljer, hvor 19 gull. De 32 medaljene gjør henne til tidenes mestvinnende turner gjennom tidene sammen med Larysa Latynina, som representerte Sovjetunionen.

Åttende nasjonale tittel

26-åringen har hatt et godt comeback. I august overbeviste hun i stevnet U.S. Classic, før hun tok sin åttende nasjonale tittel et par uker senere. Biles har snakket lite om målet om å nå OL i Paris i 2024 og velger heller å ha fokus på én og én konkurranse.

– Jeg gjør det bare for moro skyld, sier hun.

Biles tok fire gullmedaljer i Rio de Janeiro-OL i 2016 og var ventet å kunne ta hele fem gull i de koronautsatte lekene fem år senere. I Tokyo ble det imidlertid bare sølv i lagkonkurransen og bronse i bom.

Fikk skrusyken

Biles trakk seg fra flere OL-øvelser etter å ha opplevd fenomenet «skrusyken» eller «the twisties», som er når en turner mister evnen til å orientere seg i lufta.

Verdensmesterskapet arrangeres i Antwerpen i Belgia. Det var nettopp der hun for ti år siden tok den første av sine fem VM-titler i allround.

Biles er også en av mange amerikanske turnere som ble utsatt for seksuelle overgrep av turnforbundets lege. Han er dømt til 360 års fengsel for sine forbrytelser.