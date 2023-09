Arsenal strålte i mesterligacomebacket – Ødegaard på scoringslista mot PSV

NTB

Det var feststemning hele veien i Arsenals retur til Champions League. Martin Ødegaard bidro med et vakkert mål i 4-0-nedsablingen av PSV Eindhoven.

Drammenseren satte inn en skuddfinte og traff på en markkryper med snaut 20 minutter igjen. Scoringen var Ødegaards første i den gjeveste europacupen.

På under en halv omgang var Arsenal oppe i 2–0 i London-regnet, og hjemmelagets konstante kjør ga PSV lite pusterom.

Bukayo Saka fikset ledelse etter ni minutter på en keeperretur, mens Leandro Trossard doblet den på bestemt vis etter en gnistrende kontring. Med strak vrist økte Gabriel Jesus til 3–0 før pause.

Første på over seks år

Arsenal roet ned trykket en smule utover i andreomgangen. Kort tid før Ødegaard-målet ble både Saka og Jesus tatt av for å få litt hvile foran helgens derby mot Tottenham i Premier League.

Seieren mot PSV kom i Arsenals første Champions League-kamp på 2388 dager. Tilbakekomsten ble slik fansen drømte om.

– Slike dager man drømmer om

Ødegaard sto med 135 minutters CL-fotball for Real Madrid før onsdagens oppgjør. De kom over to puljekamper på senhøsten 2020. Siden har han slått til i Arsenal og blitt en populær kaptein.

Til klubbens nettsider forteller nordmannen at «det er slike dager man drømmer om».

– Det var en glimrende start. Helt fra start viste vi hvor ivrige og motiverte vi var nå som vi er tilbake i konkurransen. Du så det på stadionen, på stemningen blant tilhengerne og også på banen. Vi gikk for det fra start. Ting kunne ha vært bedre, men alt i alt var det en solid start, sier Ødegaard.

Uavgjort i Spania

PSV Eindhoven fikk til svært lite i mesterligapremieren. Nederlenderne må satse på bedre prestasjoner i månedene som kommer.

Sevilla og Lens spilte 1–1 i den andre kampen i gruppe B. Lucas Ocampos ga den spanske europaligavinneren en tidlig ledelse, men Angelo Fulgini utlignet før hvilen.

Arsenal møter Lens i Frankrike 3. oktober. Samme kveld tar PSV imot Sevilla.