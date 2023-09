Karlsson vil ha Johaug tilbake i langrennssirkuset: – Hadde vært gøy å få henne som målestokk igjen

NTB

Svenskenes langrennsyndling Frida Karlsson gleder seg over Therese Johaugs mulige planer om å entre langrennsscenen på ny.

I et intervju med Expressen forteller Karlsson at Trondheim-VM i 2025 «klinger bra» for Johaug, og den utholdenhetssterke svensken håper å se 35-åringen fra Dalsbygda tilbake på toppnivå.

– Vi yngre langrennsløpere har tatt steg det siste året, så det hadde vært gøy å få Therese som målestokk igjen. Det hadde vært veldig kult å få henne tilbake, sier Karlsson til avisen.

24-åringen fra Sollefteå er likevel klar på at sporten har utviklet seg betydelig det siste året.

– Toppen har blitt enda bredere, og det har skjedd en del teknisk. Man skal være ydmyk for at alle ønsker å være på sitt beste i et mesterskap, enten man har fått barn eller ikke, understreker Karlsson.

Johaug gjorde foreløpig karrierestopp i april i fjor, men tidligere i september avslørte medaljegrossisten overfor NRK at hun ikke er avvisende til å gjenoppta langrennskarrieren inn mot VM på hjemmebane i 2025.

– Vi får se. Jeg har ikke bestemt meg helt ennå om det blir noen flere skirenn eller ikke skirenn. Per nå nyter jeg livet som mamma. Jeg skal innrømme at jeg trener litt på si. Ja, jeg gjør det, sa Johaug til statskanalen.