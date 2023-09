Mickelson ute av gambling-helvetet – reddet av konas kjærlighet og støtte

Phil Mickelson takker sin kone Amy for at han kom seg ut av gamblingavhengighet. Foto: Mary Altaffer, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Phil Mickelson åpner opp om et liv som storgambler ved siden av toppgolfen. Han takker sin kone for at han ikke lenger er spilleavhengig.