João Felix herjet da Barcelona vant stort

João Felix feirer med João Cancelo etter å ha scoret for Barcelona i storseieren over Royal Antwerp i mesterligaen. Foto: Joan Monfort, AP / NTB

NTB

João Felix er i ferd med å slå ut i full blomst i Barcelona-drakt. Han bidro med to mål og en assist da Royal Antwerp ble slått 5-0 i mesterligaen.

Etter forrige sesongs mislykkede leieopphold i Chelsea er portugiseren denne sesongen utleid til Barcelona fra Atlético Madrid.

I mesterligaåpningen ble Barcelonas angrepstrio for vanskelig å stoppe for den belgiske mesterligadebutanten. Robert Lewandowski og Raphinha herjet også med gjestene.

– Jeg er veldig fornøyd. Denne kampen og 5-0-seieren over Betis lørdag er nok det beste vi har spilt siden jeg tok over. Nå går det rett vei. Laget gjør meg stolt, sa Barcelona-trener Xavi til Movistar Plus.

– Jeg er her for å hjelpe til med jobben vi alle prøver å utføre, å gjøre tilhengerne lykkelige. I dag bidro vi alle sammen til en veldig god kamp, sa João Felix.

I det 11. minutt kom det første målet. Ilkay Gündogan og Lewandowski veggspilte før João Felix dro av en motspiller og scoret ved nærmeste stolpe.

Flott forarbeid

Åtte minutter senere leverte portugiseren flott forarbeid til 2-0-målet, og Lewandowski kunne bredside hans overlegg i mål ved lengste stolpe.

Før halvspilt første omgang ble det 3-0. Raphinha herjet på venstresiden og sendte ballen i mål fra spiss vinkel via en motspiller. Det ble notert som selvmål av Jelle Bataille.

I den andre omgangen gjorde Gavi 4-0 før João Felix scoret igjen på innlegg fra Raphinha. Rett etter ble han byttet ut med vidunderbarnet Lamine Yamal, til stor applaus. Yamal fikk sine første mesterligaminutter på samme dag som de norske talentene Oscar Bobb og Odin Thiago Holm.

Galeno-show

I samme gruppe har også Porto fått en god start, med 3-1-seier over Sjakhtar Donetsk i en bortekamp som ble spilt i Hamburg. Galeno var den store spilleren med to mål og en assist.

Galeno scoret et tidlig ledermål på keeperretur. 19-åringen Kevin Kelsy utlignet for det ukrainske «hjemmelaget», men før kvarteret var spilt gjorde Galeno 2-1. Han brøt en fryktelig tversoverpasning fra Danilo Sikan og scoret.

I det 29. minutt leverte Galeno assist da Mehdi Taremi punkterte kampen.

– Det er en god følelse å vinne. Vi er i ferd med å utvikle et sterkt lag. Avansement til cupspillet er vårt mål. Det er langt igjen, men dette var en god start, sa Porto-trener Sergio Conceicão.