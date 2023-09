Svenske langrennsstjerner slår ring om Diggins: – Sterkt av henne å åpne seg opp

NTB

Den amerikanske langrennsprofilen Jessie Diggins (32) får varm støtte fra sine svenske skikolleger etter at hun åpnet opp om spiseforstyrrelser.

Diggins har tidligere vært åpen om at hun også slet med spiseforstyrrelser tidlig i karrieren. I et innlegg på Instagram meddelte Diggins mandag at hun har fått et tilbakefall.

– Dette er ikke lett for meg, men det er noe jeg ønsker å dele med dere. I sommer, etter 12 år på et godt sted helsemessig, har jeg slitt med spiseforstyrrelsen min. Du ønsker ikke å påføre smerte, stress og bekymring til menneskene du elsker, og de som elsker deg, men jeg visste at jeg måtte fortelle dem, sa en åpenhjertig Diggins.

32-åringen får støtte fra flere av de svenske langrennsprofilene.

– Først og fremst synes jeg det er sterkt av å henne å åpne seg opp. Veien til toppen er ikke lett. Alle kjemper sine kamper, enten det er mot skader eller spiseforstyrrelser, som i hennes tilfelle, sier Frida Karlsson til Expressen.

– Det er selvsagt trist å se at hun sliter igjen, men det er samtidig utrolig modig av henne. Det er ikke lett, supplerer Jonna Sundling.

Sprintkanonen Linn Svahn forteller til avisen at det innad på landslaget ikke finnes noe tabu for å snakke om spiseforstyrrelser.

– Vi kan prate om det når som helst, enten det er på trening eller rundt matbordet. Det er tungt å høre at hun har fått et tilbakefall, sier 23-åringen.