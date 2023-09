Svenske skiskyttere om fluorforbudet: – Kjenner en liten uro

NTB

Svenske skiskytterstjerner kjenner seg på en viss utrygghet foran den kommende sesongen.

– Du vil gjerne stole på systemet, men det er klart at jeg kjenner en liten uro, sier Elvira Öberg om risikoen for juks og fanteri.

Skiidrettene har i flere år forsøkt å innføre forbudet mot den miljøskadelige fluorsmurningen. Utfordringen har vært å finne testmetoder som kan avsløre eventuelle juksemakere, det vil si smørere og nasjoner som tross forbudet likevel vil benytte seg av den ulovlige smurningen.

Først nå tror man at de har funnet en tilfredsstillende metode som kan avsløre juks, og at det derfor er trygt å innføre forbudet.

– I og med at det har tatt såpass lang tid, så vet vi at det har vært vanskeligheter med å få på plass et system som fungerer, men vi må også stole på at de nå har et system som gjør at det fungerer.

Det nye systemet ble testet under verdenscupen i Östersund sist mars.

– Prosessen fungerte veldig bra da, og tilbakemeldingene var gode fra så vel arrangører som Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), sier Ulrika Öberg, som både er leder for Sveriges skiskytterforbund og medlem av den tekniske komiteen i IBU.

Hanna og søsteren Jenny Öberg sier at de ikke kan gå rundt og mistenke juks. Hun sier at fluorforbudet først og fremst vil påvirke smøreteamene, og den største utfordringen vil oppstå når det er bløtt og snøen blir skitten.