Skyting: Sterk annenplass til Hegg i Rio de Janeiro

NTB

Skytteren Jon-Hermann Hegg ble nummer to på 50 meter match-øvelsen under verdenscupen i skyting i Brasil søndag.

Plasseringen er Heggs beste individuelle i verdenscupen noen gang.

– Det var forferdelig varmt og krevende under finalen, men jeg jobbet bra mentalt for å holde hodet kaldt. Alt i alt mye å være fornøyd med. Det er gøy at jeg lykkes med planen og gjennomføringen, sier Hegg.

I en finale som inneholdt absolutt alt, der alt ble snudd på hodet i løpet av en serie og noen ganger på ett skudd, klarte nordmannen å klatre opp på pallen for andre gang i løpet av denne verdenscuprunden.

Lørdag ble han nummer tre på 10 meter luftrifle, og fredag var han nummer fire på den tredje OL-øvelsen, 10 meter luftrifle blandet lag, sammen med Jeanette Hegg Duestad.