Ilic-dobbel og Hagen-perle sikret Vålerengas første hjemmeseier i Eliteserien på 125 dager

NTB

Vålerenga kunne endelig slippe jubelen løs igjen på hjemmebane da Aalesund ble slått 3-1 i Eliteserien søndag.

Dermed sikret Oslo-klubben sin første seier på eget gress i ligaen siden 3-0-triumfen over HamKam 16. mai. De neste sju kampene i hovedstaden endte i fem tap og to uavgjort.

– Dette var deilig. Den første seieren på hjemmebane for min del, så det er gøy, sa målscorer Elias Hagen til TV 2 etter kampen.

Han fortsatte med å skryte av tomålsscorer Ilic.

– Han er helt rå i feltet, sa Hagen.

Søndagens trepoenger tar også Vålerenga opp på trygg grunn på eliteserietabellen. Blåtrøyene klatrer til 12.-plass med 21 poeng etter like mange serierunder.

Vålerenga fikk imidlertid en marerittstat på kampen da Aalesunds Isaac Atanga snappet opp ballen fra Eneo Bitri, og sendte den rett til Isaac Atanga, som enkelt kunne tuppe den i mål.

Gjestene fikk riktignok bare følt på ledelsen i fire minutter før Andrej Ilic headet inn utligningen på et innlegg fra Mohamed Ofkir. Det var serberens første mål for hovedstadsklubben.

VAR-annullering

Rett før pause så det ut til at Christian Borchgrevink hadde fullført snuoperasjonen da han satte inn Vålerengas andre mål for kvelden, men scoringen ble annullert for offside av VAR.

– Det er kjedelig, selvfølgelig. Jeg trodde vi hadde gått opp i 2-1, men så blir den tatt bort. Det er litt marginer imot, så det er kjipt, sa VIF-spilleren til TV 2 i pausen.

Etter hvilen løsnet det likevel for Vålerenga da Elias Hagen fikk fulltreff fra om lag 25 meter og sendte vertene opp i ledelsen. Det var også hans første mål for blåtrøyene i Eliteserien.

– Dette er av den viktige sorten. Når Vålerenga trenger det som mest, tar han saken i egne hender. Det er et prosjektil, kommenterte Endre Olav Osnes på TV 2.

Ilic-dobbel

Og bare fire minutter senere ble vondt til verre for Aalesund, da Ilic nikket inn sitt andre mål for dagen på et nydelig innlegg fra Magnus Riisnæs.

Dermed fortsetter Aalesund som tabelljumbo i Eliteserien, med ti poeng opp til Sandefjord på trygg plass.

Tangotrøyene er nødt til å utrette et realt mirakel dersom de skal sikre fornyet kontrakt.