Heldig Nusa-perle i Brugge-seier – Dragsnes debuterte med mål

NTB

Landslagskometen Antonio Nusa (18) fortsetter å briljere. Lørdag scoret han med et langskudd etter et dribleraid da Club Brugge vant 4–2.

18-åringen kommer rett fra et landslagsopphold der han storspilte og sjarmerte Ullevaal-publikummet med mål mot Jordan og to assister mot Georgia.

Lørdag var han tilbake i aksjon for Ronny Deilas belgiske Club Brugge mot Charleroi. Etter en jevnspilt kamp, viste Nusa driblefoten på stillingen 2–2 tre minutter før full tid.

Stortalentet dro av en mann og satte kurs innover i banen før han sendte av gårde det som kunne se ut som et innlegg. Ballen dalte i stedet hele veien forbi Charleroi-keeperen og det ble et praktmål fra distanse.

På overtid fastsatte Ferran Jutgla sluttresultatet til 4–2 for Club Brugge.

Vetle Dragsnes fikk sin debut i den belgiske eliteserien for Charleroi. Han spilte hele kampen og markerte seg ved å utligne til 2–2 like før pause. 29-åringen viste at han også kan drible, før han var heldig da skuddet gikk via en Brugge-stopper og i mål.

Dragsnes hadde også målgivende på Charlerois første mål etter bare fem minutter.

Brugge topper tabellen med 13 poeng på seks kamper.