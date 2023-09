Warholm slått av Benjamin i Diamond League-finalen: – Litt forbannet

NTB

Karsten Warholm klarte ikke å slå Rai Benjamin i Diamond League-finalen på 400 meter hekk.

Amerikaneren slo til med 46,39 (årsbeste i verden) mot Warholms 46,53.

– Altså, det går fort. Jeg er fornøyd med tiden. Jeg blir skuffet når jeg taper og vil alltid vinne. Jeg er litt forbannet på at det jeg ikke tok seieren, sa Warholm til NRK.

Han ga fra seg ledelsen på oppløpet.

– Det som teller, er å prestere i internasjonale mesterskap. Derfor legger jeg ikke all verden i dette, sa Benjamin til NRK.

Warholm vant VM i Budapest i august, men gikk så på sesongens til da eneste nederlag. Der ble han slått av Kyron McMaster i Zürich.

Lørdag var Warholm tilbake i Eugene (USA) der han i fjor var sjanseløs i VM etter en skadepreget inngang til mesterskapet.

Feltet lørdag var meget sterkt, og Warholm startet i bane sju med Alison dos Santos, Benjamin og McMaster innenfor seg.

Nordmannen vant Diamond League-tittelen på 400 meter hekk i 2019 og 2021.

Nyttig smell?

Neste år er OL i Paris det store for Warholm. Han starter der som tittelforsvarer etter triumfen i Tokyo 2021.

– Legge merke til at Warholm kaller et løp på tiden 46,53 for et nederlag. For noen forventninger dette skaper før OL, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal og fortsatte:

– Det er kanskje nyttig og bra med tanke på OL at det kommer et par smeller denne sesongen. Det gjør at man ikke går inn i en dvalemodus foran en viktig sesong.

Warholm har verdensrekorden på 45,94. Den satte han på vei inn til OL-gullet.