Tottenham snudde til seier – startet comebacket åtte minutter på overtid

Dejan Kulusevski ble Tottenhams matchvinner mot Sheffield United etter 101 minutter med Premier League-fotball. Vertene vant 2-1.

London-laget var på vei mot sesongens første serietap, men reddet seg inn i tilleggstiden. Først stanget Richarlison inn utligningen i det 98. minutt, og da var det fortsatt mer overtid å spille.

Kulusevski fikk ballen fra Richarlison og banket inn vinnermålet. Det ga elektriske scener på Tottenhams stadion.

Tapet var tungt for et Sheffield United-lag som må vente videre på sin første trepoenger i comebacket på øverste nivå. Gustavo Hamer tok gjestene foran i det 74. minutt da han scoret via stolpen.

Tottenham står med 13 av 15 mulige poeng etter fem kamper. Det er klubbens beste seriestart siden 1964/65-sesongen.