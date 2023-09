Ny Manchester United-smell mot B-preget Brighton – tapte 1-3

NTB

Et effektivt Brighton-lag stanset Manchester Uniteds sterke hjemmerekke i Premier League med 3-1-seier på Old Trafford lørdag.

Det ga en tung start etter landslagsoppholdet og en periode preget av utenomsportslig støy for United-sjef Erik ten Hag. Han så sine elever gå offensivt til verks mot Brighton, men ineffektivitet og svakt forsvarsspill ødela for vertene.

Stjernevingen Marcus Rashford var frisk og farlig, men hans gjentatte forsøk ble enten blokkert eller stanset av treverket. Rashford trodde han hadde spilt fram Rasmus Højlund til scoring like før pause, men VAR avgjorde at ballen var noen millimeter på feil side av dødlinja før han fikk slått den inn til dansken.

For et Brighton som byttet seks mann i startoppstillingen fra sist kamp, startet kampen meget tregt. Likevel trengte de bare én mulighet for å score. Tidligere United-spiss Danny Welbeck stormet inn i hjemmelagets felt og hamret inn Simon Adingras presise innlegg etter 19 minutter.

Farlig mann

United kjørte kampen også etter baklengsmålet, men uten å finne veien til nettmaskene. I stedet kom en ny kalddusj sju minutter etter pause. Vertenes forsvar var passivt på en Brighton-overgang, og «United-dödaren» Pascal Gross kunne dra en liten skuddfinte og dunke inn 2-0.

Det var Gross' sjuende scoring på de elleve kampene han har spilt mot United. Tyskeren scoret begge målene da Brighton vant 2-1 på Old Trafford i august i fjor – Manchester Uniteds forrige hjemmetap i ligaen.

Rødtrøyene fortsatte å stange mot et ballsikkert Brighton-lag og ble straffet på en ny kontring etter 71 minutter. Innbytter João Pedro bredsidet ballen hardt inn i hjørnet på pasning fra Tariq Lamptey.

Like etter svarte United på uventet vis. 20-åringen Hannibal Mejbri, som hadde vært på banen i åtte minutter, klinket ballen i mål fra distanse og tente et syltynt poenghåp hos hjemmefansen.

Trøbbel

United er inne i en aldri så liten krise. Kantspillerne Antony og Jadon Sancho er ute av laget på grunn av henholdsvis voldsmistanke og krangel med Ten Hag. To strake tap i serien hjelper heller ikke før onsdagens bortekamp mot Bayern München i Champions League.

Nylig ble det bestemt at Sancho skal trene på egen hånd mens klubben behandler internsaken mot ham. Antony er satt ut av spill inntil videre.

Tapet for Brighton er for øvrig Uniteds første på hjemmebane på litt over et år.