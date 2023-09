Klippefast United-sjef om Sancho-bråket: – Han er ikke viktig akkurat nå

NTB

Manchester United-manager Erik ten Hag sier hans mandat fra klubben er å håndheve strenge regler. Det har blant annet sendt Jadon Sancho ut i «fryseboksen».

Sancho er ikke aktuell for helgens ligakamp mot Brighton. Vingen trener av disiplinære årsaker på egen hånd inntil videre, opplyste United tidligere denne uken.

Manager Erik ten Hag sier at han ikke vet om Sancho vil spille for Old Trafford-klubben igjen, og er krystallklar på at spillerne i troppen hans må forholde seg til hans strenge regler.

Sancho meldte nylig i sosiale medier at han over tid er blitt gjort til «syndebukk» i klubben. Uttalelsen falt etter at han ble vraket fra kamptroppen til 1-3-tapet mot Arsenal tidligere denne måneden.

United opplyser at vingen trener individuelt fram til saken er løst. På spørsmål om Sancho vil bli å se i United-drakten igjen, svarte manager ten Hag følgende på en pressekonferanse fredag:

– Jeg vet ikke. Jeg sitter her. I morgen har vi en viktig kamp, vi skal inn i en ny periode med kamper, mange kamper i et tett program. Jeg fokuserer på det.

– Han er ikke tilgjengelig nå, så i dette øyeblikket er han ikke viktig, fordi han ikke kan bidra, la nederlenderen til.

Strenge regler

Ten Hag har også tidligere slått hardt ned på regelbrudd begått av stjerner som Cristiano Ronaldo og Marcus Rashford. Han er tydelig at han har til hensikt å fortsette i det sporet.

– Strenge retningslinjer er det klubben ba meg om å lage, fordi det ikke var noen god kultur før jeg kom, sa den nederlandske treneren fredag.

– Så å sette gode standarder, det var det jeg gjorde, og det er min jobb å kontrollere disse standardene, la han til.

Ten Hag sa etter Arsenal-kampen at Sancho ble droppet fra kamptroppen på grunn av prestasjonene på treningsfeltet. Det fikk Sancho til å fyre løs i et innlegg på X, tidligere kjent som Twitter.

«Jeg tror det er andre grunner til denne saken som jeg ikke vil gå inn på. Jeg har vært syndebukk i lang tid, noe som ikke er rettferdig!», skrev han.

Utfordringer

Situasjonen med Sancho er ikke det eneste problemet som har skapt utfordringer på Old Trafford den siste tiden.

Mason Greenwood ble sendt til Getafe på lån etter at han og United ble enige om å skille lag seks måneder i kjølvannet av en henlagt politietterforskning.

Den brasilianske kantspilleren Antony har på sin side permisjon som følge av anklager om vold i hjemmet.