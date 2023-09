Hovland mistet flyten – fem slag bak svensk lederduo

Viktor Hovland i aksjon under fredagens runde i det europeiske PGA-mesterskapet. Foto: Zac Goodwin / PA / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland var i fin stim halvveis ut på fredagens runde i det europeiske PGA-mesterskapet. Så kom to bogeyer som satte ham litt tilbake i tetsjiktet.

Smellene oppsto som følge av svake utslag på det 13. og 16. hullet. Begge ganger havnet ballen i roughen på Wentworth-banen i Virginia Water i England.

På direktesendingen kunne man høre en frustrert nordmann omtale det ene utslaget «jævlig ræva».

Før nedturene hadde Hovland fått inn tre birdier. De kom nokså tett (hull seks, sju og elleve). Golfproffen var også i roughen på dagens første hull, men der greide han å redde seg til par.

På nest siste hull fikk Hovland en god birdiesjanse, men putten fra drøyt to meter ble for hard. Han lyktes endelig på siste mulighet og noterte sin fjerde birdie rett før mørket senket seg over banen.

I alt gikk han runden på to slag under par, og det holder til en foreløpig 24.-plass i europatourturneringen. Torsdag åpnet Hovland med en 69-runde, som var ett slag bedre enn dagen etter.

Hovland har fem slag opp til svenskene Ludvig Åberg og Sebastian Söderberg. Lederduoen har et forsprang på ett slag. Åberg gikk runden med Hovland og slo til med fem birdier på de sju siste hullene.

Det europeiske PGA-mesterskapet varer gjennom helgen.