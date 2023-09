Spanias verdensmestere går ut i landslagsstreik – 39 spillere med på oppropet

NTB

Nesten hele den spanske troppen som vant VM-gull forrige måned, fortsetter protesten mot sitt eget fotballforbund. Spillerne vil ikke spille med det første.

Det kom fram i en uttalelse som ble sluppet rett før Spanias nye landslagssjef Montse Tomé skulle bli presentert for pressen. Hun skulle fredag også ta ut sin første tropp, men dette ble satt på vent som følge av spilleropprøret.

Så å si hele VM-troppen på 23 spillere nekter å spille Spanias nasjonsligakamper mot Sverige (22/9) og Sveits (26/9).

I alt 39 spillere har gjort seg utilgjengelige for landslaget.

Utrygge

Nekten begrunnes med at de mener det fortsatt ikke føles trygt å spille på landslaget. Spillerne krever at Spanias fotballforbund tar ytterligere grep for å endre kulturen i organisasjonen.

«Endringene som er gjort, er ikke nok for spillerne til å føle at de er i et trygt miljø der kvinner er respektert og kvinnefotballen blir støttet på en måte som gjør at vi kan gi best mulige prestasjoner», står det i oppropet.

Marca har skrevet at det ble avholdt et møte sent torsdag kveld, hvor alle de 23 verdensmesterne var til stede. De ble sammen med spillerforeningen enige om å utarbeide en felles uttalelse.

Bråk

To av verdensmesterne, Real Madrid-spillerne Athenea del Castillo og Claudia Zornoza, valgte i siste øyeblikk ikke å slutte seg til uttalelsen.

Etter VM-suksessen har både landslagssjef Jorde Vilda og fotballpresident Luis Rubiales måttet gå. Rubiales valgte å trekke seg etter at han kysset Jenni Hermoso under feiringen, mens Vilda fikk sparken grunnet uenigheter med store deler av spillertroppen. Før VM trakk også 12 spillere seg fra landslaget.

Nasjonsligakampene fungerer også som kvalifisering til OL i Paris 2024.