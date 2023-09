Hamilton hardt ut mot Red Bull-topp: – Helt uakseptabelt

Lewis Hamilton er lite imponert over Helmut Marko. Foto: Luca Bruno / AP Photo / NTB.

NTB

Den sju ganger Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton er klar på at det må slås hardere ned på diskriminering.

Reaksjonen kommer etter at Red Bull-rådgiver, Helmut Marko, måtte be om unnskyldning etter å ha skyldt på Sergio Perez' etnisitet for mexicanerens svake resultater denne sesongen.

Ifølge BBC beskrev Hamilton Markos kommentarer som «helt uakseptable», men at han «ikke var overrasket» over å høre dem.

Mercedes-føreren la også til at det ikke er noe du bare ber om unnskyldning for, og så er alt i orden.

– Jeg mener at det må gjøres mer. Det er mange mennesker som virkelig prøver å bekjempe denne typen ting, men det er vanskelig å manøvrere hvis det er folk i toppen som har den slags tankegang, sa Hamilton.

Perez har uttalt at, i tillegg til Markos offentlige unnskyldning, har østerrikeren også bedt ham om unnskyldning privat.

– Det er klart at disse kommentarene, når du leser dem isolert, kan være veldig respektløse. Men å kjenne Helmut, og ha det personlige forholdet jeg har til han, hjalp meg veldig mye til å forstå ham, sa Perez.