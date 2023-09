Wolfsburg-treneren vil ha senere avspark i Bundesliga

Niko Kovac på sidelinja under en Wolfsburg-kamp. Foto: Andreas Gora, AP / NTB

NTB

Wolfsburg-trener Niko Kovac tar til orde for senere avspark i Bundesliga i august og september for å unngå sommerheten.

– Været er blitt varmere, og det går ut over kvaliteten på fotballen. Det er mye tøffere å spille halv fire enn klokka seks eller åtte. I andre ligaer, særlig i Sør-Europa, spiller de oftere om kvelden. Det er bedre både for spillere og publikum, sa han på en pressekonferanse før lørdagens kamp mot Union Berlin.

I Bundesliga spilles de fleste kampene i serierundene med avspark 15.30 lørdag. Enkelte kamper flyttes til andre dager og tidspunkter for TV-overføring.

Kovac sier at 15.30 vil være ideelt kamptidspunkt fra og med oktober, men i august og september håper han at ligaen flytter hoveddelen av kampene til kveldstid.

Han får støtte fra Union Berlins trener Urs Fischer.

– Vi har allerede hatt to-tre kampdager hvor det har vært helt på grensen. Jeg kan ikke forestille meg at det er bra for helsen å spille fotball i over 30 varmegrader, sier han.

Det har vært uvanlig varmt i Tyskland på ettersommeren i år.