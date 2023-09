Haaland nominert til Fifa-pris

NTB

Erling Braut Haaland er også i år med i kampen om å bli kåret til årets spiller i Fifa-regi.

Nominasjonene til The Best-kåringen ble lagt ut torsdag. Fotballfans kan stemme på sine favoritter i flere kategorier, og avstemningen stenger ved midnatt fredag 6. oktober.

Det er tredje gang på rad at Haaland er nominert til prisen. De to foregående gangene kom ikke storscoreren med til finalerunden da listen ble kuttet til tre navn. I år stiller jærbuen langt sterkere.

Haaland scoret 52 mål på 53 kamper i sin første sesong med Manchester City. Han var sentral på klubbens vei mot triumfene i Premier League, Champions League og FA-cupen.

Ingen norske kvinner

Haaland er også blant de nominerte til den gjeve Ballon d'Or-prisen (Gullballen). Den mener mange Lionel Messi er favoritt til å vinne for sitt bidrag da Argentina vant VM i desember i fjor.

Fifa opplyser at kvalifiseringsperioden for The Best-prisen var 19. desember 2022 til 20. august 2023. Det vil si at VM i Qatar holdes utenfor.

Det er ingen norske innslag i nominasjonene på kvinnesiden. Sist sesong kom Ada Hegerberg med, mens Caroline Graham Hansen fikk plass på 2021-oversikten.

De nominerte til årets spiller:

Menn: Erling Braut Haaland, Norge (Manchester City), Julián Álvarez, Argentina (Manchester City), Marcelo Brozovic, Kroatia (Inter/Al-Nassr), Kevin De Bruyne, Belgia (Manchester City), Ilkay Gündogan, Tyskland (Manchester City/Barcelona), Rodri Hernandez, Spania (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia, Georgia (Napoli), Kylian Mbappé, Frankrike (Paris Saint-Germain), Lionel Messi, Argentina (Paris Saint-Germain/Inter Miami), Victor Osimhen, Nigeria (Napoli), Declan Rice, England (West Ham/Arsenal, Bernardo Silva, Portugal (Manchester City).

Kvinner: Aitana Bonmatí, Spania (Barcelona), Linda Caicedo, Colombia (Real Madrid), Rachel Daly, England (Aston Villa), Kadidiatou Diani, Frankrike (Lyon/Paris Saint-Germain), Caitlin Foord, Australia (Arsenal), Mary Fowler, Australia (Manchester City), Alex Greenwood, England (Manchester City), Jennifer Hermoso, Spania (Pachuca), Lindsey Horan, USA (Lyon), Amanda Ilestedt, Sverige (Arsenal/Paris Saint-Germain), Lauren James, England (Chelsea), Sam Kerr, Australia (Chelsea), Mapi León, Spania (Barcelona), Hinata Miyazawa, Japan (Sendai), Salma Paralluelo, Spania (Barcelona), Keira Walsh, England (Barcelona).