Bergerud storspilte i Kolstads mesterligadebut – vant klart i Nord-Makedonia

NTB

Målvakten Torbjørn Bergerud var i det umulige hjørnet da Kolstad debuterte i mesterligaen med 31-22-seier borte mot Pelister Bitola fra Nord-Makedonia.

Publikum i Bitola er kjent for å holde et lurveleven uten like, men Kolstad sto imot trøkket, og Bergerud leverte varene i den vanskelige bortekampen. Han stoppet på en redningsprosent på 48,8 prosent etter å ha reddet 21 av 43 skudd.

Det var den første kampen i mesterligaen for den trønderske storsatsingen.

Sander Sagosen var klar igjen etter skade. Han bommet på et par skudd før han begynte å treffe mål. Han stoppet på fire scoringer, men minst like viktig var at han sto for en rekke målgivende pasninger, ikke minst ut til venstrekanten Adrian Aalberg.

Debutanten herjet

Aalberg, som 30 år gammel gjorde sin mesterligadebut, ble Kolstads toppscorer med ni mål på ti forsøk.

Kolstad gikk tøft ut og ledet 7-1 etter tolv minutter. Bakerst hadde Bergerud reddet seks av sju skudd. Etter 18 minutter var ledelsen oppe i åtte mål, og Bergerud fortsatte å redde skudd.

Laget slurvet litt mot slutten av omgangen, og i stedet for å lede med åtte mål slapp de vertene innpå til 10-16 ved pause.

Trønderlaget gikk også hardt ut i 2. omgang og økte raskt ledelsen til 19-10. Kolstad klarte å holde seg foran med sju-åtte mål og endte med en klar nimålsseier.

Mer norsk jubel

I samme gruppe vant Aalborg 34-31 borte mot polske Kielce. Sebastian Barthold scoret tre mål og Kristian Bjørnsen to for den danske klubben.

I gruppe B ble det dansk jubel også da GOG slo Celje 38-36. Alexander Blonz scoret tre av målene for GOG.

Barcelona var fjerde lag som innledet mesterligaen med seier. Det ble 30-25 over Montpellier, i Frankrike i onsdagens eneste CL-kamp uten norske innslag.