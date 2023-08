Uefa-presidenten kritiserer Rubiales for upassende oppførsel

NTB

Uefa-president Aleksander Ceferin sier i et intervju med franske L'Equipe at den omstridte spanske fotballpresidenten Luis Rubiales har oppført seg «upassende».

Rubiales har blitt gjenstand for omfattende kritikk etter å ha kysset Spania-profilen Jennifer Hermoso på munnen da det spanske landslaget feiret VM-seieren mot England.

Ceferin sier til L'Equipe at Rubiales' oppførsel var upassende, men understreket at saken ligger hos Fifa, som har startet en etikkgranskning av hendelsen.

Uefa-presidenten sier at han er lei seg for at hendelsen legger en demper på feiringen av det spanske landslagets første VM-gull på kvinnesiden, og sier at «vi bør endre ting … Vi må gjøre mer».

– Det han gjorde var selvfølgelig upassende. Det vet vi alle sammen. Jeg håper han vet at det var upassende. Det er nok for nå, for det er disiplinærkomiteen som skal ta en avgjørelse, sier Ceferin.