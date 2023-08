Idrettspresidenten hyller Hovland-bragden: – Nesten uvirkelig

NTB

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai er full av lovord om Viktor Hovland etter golfstjernens seier i PGA-tourmesterskapet søndag.

Hovland hadde en god ledelse inn i siste runde, og til tross for at det ble spennende, tok nordmannen til slutt seieren i Atlanta. Triumfen ga en premiesjekk på om lag 190 millioner kroner.

– Viktor Hovlands seier i PGA-sluttspillet vil gå inn i historiebøkene som en av de aller største norske idrettsprestasjonene noensinne. Golf er blant de største verdensidrettene. I dag kan Hovland med rette kalle seg verdens beste golfspiller – og han er norsk! sier Al-Samarai til NTB.

Hovland ble profesjonell i 2019 og har siden skaffet seg en høy stjerne blant golfeliten. Hovland har vunnet tre store turneringer på PGA-touren bare denne sesongen.

– Det er nesten uvirkelig og vanvittig imponerende. Golf er i vinden som aldri før, og Norges Golfforbund har gjort en fantastisk jobb for å rekruttere stadig nye medlemmer og talenter. Jeg vil på vegne av hele norsk idrett gratulere Viktor Hovland med seieren, sier idrettspresidenten.

Al-Samarai tror suksessen bare vil fortsette for golfstjernen. Nylig var han i Oslo og spilte en turnering sammen med norske golfhåp.

– Hovland er også et flott forbilde for barn og unge. Sympatisk, jordnær og en utøver som har begge beina godt plantet på jorda. Med denne seieren tror jeg vi bare har sett begynnelsen på et nytt norsk golf-eventyr som vi kan glede oss over i mange år fremover, sier Al-Samarai.