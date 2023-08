Jakob Ingebrigtsen om traumer: – Jeg har ikke opplevd det som veldig kjekt

Her er Jakob Ingebrigtsen i ferd med siste intervjurunde før årets VM i Budapest definitivt er over. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Jakob Ingebrigtsen (22) dro hjem fra VM i friidrett med både gull og sølv, men sier at han opplevde deler av mesterskapet i Ungarn som traumatisk.

Jakob mener at han fikk mesterskapet delvis ødelagt av sykdom. Han synes at det var morsomt å vinne 5000-meteren, men han oppfatter seg selv først og fremst som en 1500-meterløper.

Og der ble det sølv. Igjen.

– Jeg opplevde den forrige VM-finalen som traumatisk. Jeg vil på ingen måte si at jeg har det verre enn alle andre, men livet blir som man gjør det til selv. Det er viktig for meg å gjøre det bra når jeg stiller i løp, understreker Ingebrigtsen.

Han sier også at han føler seg mye bedre enn det han fikk vist i Budapest. Det får ikke hjelpe at han igjen tok to sterke medaljer.

– Jeg skulle gjerne ha vunnet med 200 meter, sa Ingebrigtsen til den skrivende pressen etter vinnerløpet.

– Må fokusere på meg selv

– Hvordan vil du oppsummere dette mesterskapet?

– Jeg har ikke opplevd det som veldig kjekt. Det er klart at det er gøy å vinne, men sånn det er for meg så er dette livet mitt. For meg er det viktigere enn for mange andre. Det å ikke få ut det jeg er god for når det gjelder er ekstremt tungt. Det er ikke gøy. Det er det som jeg husker fra dette mesterskapet, sa Ingebrigtsen.

I løpet av mesterskapet fikk han tørr hals og feber. Det slet han med foran 1500-meteren. Før søndagens 5000 meter var han svimmel.

Mesterskapet har også vært preget av en del støy og duellering mot landsmannen Narve Gilje Nordås.

– Så er det noen av dine nærmeste som har fortalt om alt rundt, som din bror Henrik (Ingebrigtsen) og samboer Elisabeth (Asserson), og hvordan du er blitt tatt hånd om?

– Jeg tror det er ganske tydelig at jeg har et enormt lag rundt som åpenbart har tatt mye av støyten. For jeg har stort sett fokusert på meg selv og vært i min egen boble. Det er det som er at når det ikke går så er jeg en jævla idiot, og når det går det bra så er du enormt sterk psykisk som klarer å fokusere på deg selv i en slik situasjon. Det er litt morsomt det. Jeg må fokusere på meg selv uansett. Det er den eneste måten at jeg kan prestere på.

– Hvordan synes du det er å bli oppfattet som en idiot?

– Det er ikke noe gøy å se at folk synes at du er en jævla idiot. Det er ingen som kan si at de gjør det med mindre de ikke er psykopater. Jeg prøver så godt jeg kan å logge ut av omverdenen, men det er ikke store glimtet som skal til.

– Hvordan skal du unngå å havne i dette marerittet igjen?

– Du kan ikke gjøre noe annet en optimalisere det beste du kan, og det vil jeg fortsette med.

Taus

På tampen av intervjurunden natt til mandag fikk han spørsmål om uttalelsen til Narve Gilje Nordås om forsoning.

– Narve sier at han vil ikke unngå at støyen fortsetter og at han vil ha forsoning. Hva er din oppfatning av det?

– Det vet jeg ikke hva betyr engang.

Mer enn det ville ikke Jakob Ingebrigtsen si denne gangen og forsvant ut i den ungarske natten.