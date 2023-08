Nordås om VM-støyet: – Kan ikke fortsette slik

NTB

Narve Gilje Nordås sier at utenomsportslig støy har preget ham under friidretts-VM i Budapest. Han avsluttet mesterskapet med 14.-plass på 5000-meteren søndag.

– Det var ikke mer bensin igjen på tanken. Jeg var litt utladet etter 1500-meteren, men så kom forsøket på 5000 meter og tappet enda mer krefter. Jeg har sovet godt og føler jeg stilte bra forberedt, men på et tidspunkt går det tomt, sa Nordås til skrivende presse.

Nordås tok en imponerende bronse på 1500-meteren tidligere i mesterskapet. Søndag gikk det tråere, og i etterkant åpnet Sandnes-løperen opp om sin opplevelse.

– Medalje var det jeg drømte om. Å reise hjem med medalje på 5000 meter hadde vært en bonus. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å løpe den. Det blir å bygge en mer robust base slik at jeg står løpet ut neste år, sa Nordås til NTB.

Mesterskapet i Budapest har også vært preget av del utenomsportslig støy. Blant annet fikk ikke Nordås ha med seg trener Gjert Ingebrigtsen inn på stadion som følge av at sistnevnte ikke fikk akkreditering. Det førte til at Nordås uttalte at han følte seg motarbeidet av forbundet, noe forbundet har avvist.

I tillegg er forholdet til Jakob Ingebrigtsen betent etter at Gjert sluttet som trener for sønnene i fjor.

– Kan ikke fortsette slik

– Man kan spekulere i hvordan det hadde gått om man ikke hadde hatt det i bakhodet. Jeg skal ikke skylde på det. Det var jo bare meg selv det gikk på. Man prøver å stenge det ute, men jeg leser nettaviser som alle andre og det første som møter deg hver dag er ditt tryne med en ny uttalelse fra den ene eller andre siden, sa Nordås.

– Ønsker du at dere skal sette dere ned å få orden på dette?

– Naturligvis. Det kan ikke fortsette slik som det er. Jeg er forsont for lenge siden, så det er ikke meg det står på, sier Nordås.

Anspent situasjon

Han sier at han har forsøkt å bruke humor i den betente situasjonen det norske løpelaget har stått i. Han hadde nok holdt litt igjen om han fikk sjansen på nytt.

– Jeg står inne for alt jeg har sagt. Jeg har brukt humor som et virkemiddel i en anspent situasjon, men noen ganger kan det lureste være å klappe igjen kjeften. Når jeg ser det i etterkant ville jeg nok svart på færre spørsmål, sier Nordås.

Neste år venter OL i Paris.