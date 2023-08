Manchester City med dramatisk seier mot Sheffield United – Haaland med scoring og straffebom

Erling Braut Haaland scoret og bommet på straffespark for Manchester City søndag. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

NTB

I fraværet av ryggopererte Pep Guardiola vant Manchester City 2-1 på dramatisk vis mot Sheffield United. Erling Braut Haaland havnet i hovedrollen.

Den norske storscoreren fintet sisteskanse Wes Foderingham feil vei da han fikk muligheten fra ellevemeteren før pause, men skuddet endte i stolpen. Straffebommen var Haalands fjerde på 37 forsøk i karrieren.

Haaland fikk tøffe arbeidsforhold mot hardtarbeidende Sheffield United-forsvarere, og jærbuen ropte flere ganger på straffespark etter tøffe brytekamper i boksen.

Etter en drøy time løsnet det imidlertid for nordmannen. Et flott innlegg fra Jack Grealish fant veien til bakre stolpe der Haaland på kontant vis stanget inn 1-0.

Få minutter før full tid utlignet Jayden Bogle for hjemmelaget, men spanske Rodri avgjorde kampen for de lyseblå like etterpå.

Dermed kunne City innkassere tre poeng, noe som gjør at de klatrer til toppen av tabellen.

Godt organisert hjemmelag

Etter snaut halvspilt førsteomgang pirket nederlandske Nathan Aké ballen i mål etter dødball, men scoringen ble annullert etter at Rodri var i offside i trekket før.

I solskinnet i Sheffield var det imidlertid et City-lag som slet med å skape det helt store før pause. Med snaue ti minutter igjen av førsteomgangen fikk Haaland en gylden mulighet fra straffemerket, men forsøket til nordmannen gikk i stolpen.

Etter pause var Haaland igjen farlig frempå ved flere anledninger, og etter en time ble jærbuen stanset av en glitrende Foderingham-redning. Sisteskansen kunne imidlertid lite gjøre da nordmannen steg til værs på bakre stolpe og scoret på hodet etter en drøy time.

Like før 90 minutter var spilt utlignet Jayden Bogle med en kontant avslutning, men midtbanespiller Rodri reddet dagen for City da han banket ballen i nettet etterpå.

Guardiola-fravær

Søndag ettermiddag var det ingen Pep Guardiola på sidelinjen for Manchester City. Spanjolen var tidligere i uken gjennom en ryggoperasjon i Barcelona, og 52-åringen blir værende i Spania for å komme til hektene.

– Spillerne er så samstemte og innkjørte i tankesettet til Guardiola, så det er uten tvil mest vondt for Pep, sa Viaplays Tor Ole Skullerud om hovedtrenerens fravær før avspark.

– Pep har ikke vært med oss fysisk, men han har vært med på alle forberedelser inn mot kampen, sa assistent Juanma Lillo.

Manchester City innledet Premier League-sesongen feilfritt med trepoengere mot både Burnley og Newcastle.