Verstappen tangerte Vettel – vant sitt niende strake Formel 1-løp

NTB

Red Bulls Max Verstappen trosset regnet og ble historisk da han seiret for niende gang på rad i Formel 1 i Nederlands Grand Prix i Zandvoort søndag.

25-åringen utlignet nemlig legenden Sebastian Vettels rekordrekke fra 2013 med søndagens seier.

– Det er alltid tøft å innfri når man har presset på seg. Jeg er utrolig stolt. Jeg fikk gåsehud allerede før start da de spilte nasjonalsangen, sa Verstappen til arrangøren.

Aston Martin-fører Fernando Alonso tok andreplassen, mens Alpines Pierre Gasly tok en knallsterk tredjeplass.

– For et løp. Det har ikke vært enkelt, vi har prøvd å forbedre oss løp for løp. Jeg er veldig glad på vegne av hele laget, sa Gasly.

Rekorden kom imidlertid ikke like enkelt som ventet. Løpshelgen i Nederland har vært preget av varierende værforhold, og regnet meldte nok en gang sin ankomst på den første runden av søndagens løp.

Verstappen startet fremst, men var ikke blant de første som byttet dekk. Dermed tapte han flere plasseringer.

Lagkamerat Sergio Perez gikk i stedet opp i ledelsen, men selv ikke han kunne gjøre noe med den rekordjaktende nederlenderen. Ved hjelp av et nytt dekkskifte og et gulflagg, kom 25-åringen seg tilbake i front.

Løpet ble rødflagget da flere kjørte ut, og regnet ble etter hvert så kraftig at konkurransen ble satt på vent. Løpet ble deretter gjenopptatt, og Verstappen beholdt ledelsen inn til mål.

Red Bull har vunnet samtlige løp denne sesongen, og søndagens triumf var deres 13. strake seier. Det har ingen lag greid før dem. Perez er den eneste som har vært i stand til å tukte lagkameraten i årets sesong.

Ferraris Charles Leclerc skuffet og fullførte ikke løpet etter problemer med bilen.

Formel 1-sirkuset beveger seg videre til italienske Monza kommende helg.