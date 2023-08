Det spanske fotballforbundet kaller inn til nytt krisemøte etter kysseskandalen

NTB

Det spanske fotballforbundet (RFEF) skal møtes igjen mandag for å diskutere det omstridte VM-kysset til den suspenderte fotballpresidenten Luis Rubiales.

Sammen med de regionale forbundene skal RFEF mandag ettermiddag diskutere den nåværende situasjonen, heter det i invitasjonen som er publisert av Marca og andre spanske medier søndag.

Det er den midlertidige presidenten Pedro Rocha som har innkalt til møtet. Rubiales er av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) suspendert fra sin stilling i 90 dager. Årsaken er det kontroversielle kysset med Jennifer Hermoso under feiringen av det spanske VM-gullet.

I fredagens krisemøte nektet Rubiales å trekke seg. Han ønsker å bevise sin uskyld. RFEF har truet med å gå rettens vei mot Hermoso, som på sin side hevder at kysset på munnen ikke var med samtykke.

Snudde

Et stort flertall av trenerteamet til det spanske laget viste sin solidaritet med Hermoso lørdag ved å si opp. Over 80 spillere, inkludert hele VM-troppen, har sagt at de ikke ønsker å spille for landslaget igjen under den nåværende ledelsen i RFEF. Landslagssjef Jorge Vilda er den eneste som er igjen.

Vilda uttalte seg kritisk til Rubiales i et intervju med Marca lørdag.

Umiddelbart etter kysset sa VM-helten Hermoso at hun ikke likte det. Senere ble det sendt ut en uttalelse fra RFEF der Hermoso ga et litt annet inntrykk og uttalte at det var gjensidig. Det har hun aldri ment, ifølge henne selv.

«Jeg ble spurt om å si det for å minske presset på presidenten, men i det øyeblikket tenkte jeg bare på å feire den historiske milepælen», skrev Hermoso på X/Twitter.

Iniesta reagerer

Rubiales gikk offentlig ut og beklaget episoden mandag, men kritikken avtok ikke av den grunn. Fredag meldte regjeringen at de tar Rubiales til idrettsdomstolen.

Reaksjonene har vært mange den siste uken. Den spanske fotballegenden Andrés Iniesta er sist i rekken.

«Etter det som har skjedd denne uken, vil jeg formidle min tristhet som person, som far til tre døtre, som ektemann og som fotballspiller rundt vår fotball og rundt det spanske kvinnelandslaget», skrev Iniesta i sine sosiale mediekanaler søndag.

«Vi kan ikke tolerere handlinger som de vi har sett, som har svekket en så stor milepæl som å vinne et verdensmesterskap».