Rune reagerer på baneoppsettet i US Open: – Litt uprofesjonelt

Holger Rune er klar for årets siste Grand Slam-turnering. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

NTB

Verdensfirer Holger Rune forstår ikke hvorfor arrangøren har plassert ham på bane 5 i åpningsrunden i Grand Slam-turneringen US Open.

Den danske tennisstjernen har blitt vant til å spille på de største arenaene den siste tiden ettersom han har kommet seg inn blant de ti beste i verden. I US Open blir det en mer «nedpå» start mot spanske Roberto Carballes Baena på bane 5.

– Det er selvfølgelig en mindre bane enn jeg hadde forventet. Jeg kan ikke styre det. Jeg må ha fokus på det jeg kan styre, sa Rune på et pressemøte.

– Jeg vet ikke om det er rettferdig eller ikke. Jeg vil ikke klage over det, men jeg synes det er litt uprofesjonelt. Men jeg kan ikke gjøre noe med det, gjentok han.

I fjor endte Runes US Open i den tredje runden. Turneringen i New York er årets siste Grand Slam.

Mandag starter også Casper Ruud jakten på å forsvare en plass i fjorårets finale av US Open. Nordmannen er på 5.-plass på verdensrankingen. 24-åringen møter Emilio Nava fra USA (154 i verden) på bane 17.

Arthur Ashe stadion i New York er for øvrig tennissportens største stadion. Den huser over 23.000 tilskuere. Verdensener Iga Swiatek møter svenske Rebecca Peterson på den banen til mandag.