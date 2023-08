Hovland før avgjørende dag: – Jeg kan ikke huske å ha ledet med så mange slag

NTB

Før avsluttende runde i PGA-tourmesterskapet har det norske golfesset Viktor Hovland et særs godt utgangspunkt. Han leder med seks slag på nærmeste konkurrent.

OL-vinner Xander Schauffele ligger nærmest nordmannen med 14 slag under par totalt. Hovland ligger 20 slag under par sammenlagt, etter en tredjerunde på fire slag under par.

– Strålende levert. Han viser ufattelig høyt nivå, sier Discoverys golfekspert Marius Thorp.

– Så stabil, så solid. Han svarer på en ene feilen han gjør i dag. Han treffer nesten alt av fairways og har svært få problemer gjennom en runde hvor veldig mange andre har hatt mye problemer. Han takler presset og tør å være aggressiv, fortsetter eksperten.

Hovedpersonen var også fornøyd med innsatsen.

– Jeg tror ikke at jeg noen gang har spilt så bra som dette, sier han ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Jeg kan ikke huske at jeg har ledet med så mange slag, tilføyer nordmannen.

Uflaks mot slutten

Hovland var veldig nær birdier både på hull 17 og 18, men hadde ikke flaksen på sin side i puttingen. Fasiten for tredjerunden ble fem birdier, en bogey og resten på par.

Kun to spillere, østerrikske Sepp Straka og engelske Tommy Fleetwood, hadde en bedre tredjerunde, begge med fem slag under par.

Schauffele gikk runden lørdag to slag under par, til tross for hele tre bogeyer. På en delt tredjeplass sammenlagt ligger amerikanerne Keegan Bradley og Collin Morikawa. Sistnevnte delte ledelsen med Hovland etter andre runde, men gikk hele tre slag over par på tredje runde. I tillegg til to bogeyer røk han på en dobbeltbogey på hull fire.

Verdenseneren slet

En annen som slet, var verdensener Scottie Scheffler, som måtte opp i tre slag over par på runden. Kun på det siste hullet senket han en birdie, og i tillegg ble det hele fire bogeyer.

Foran fjorårets avsluttende dag i tourmesterskap var det nettopp Scheffler som ledet, men en dårlig sisterunde kostet ham seieren – og han ble nummer to bak nordirske Rory McIlroy. Discovery-eksperten trekker fram nettopp dette for å understreke at en spiller i god form og med solid ledelse kan rote det til på siste dag.

Tror på Hovland-seier

– Så dette er på langt nær ferdig, bare for å understreke det. Men det som taler for Viktors del, er at han kommer med så mye momentum og kvalitet at jeg ikke helt ser hvordan det skal gå galt, sier Marius Thorp.

Han tror Xander Schauffele må gå en runde åtte slag under par for å ha en mulighet til å ta igjen Hovland.

– Det tror ikke jeg kommer til å skje, sier Thorp.

Avbrutt av storm

Spillerne hadde det varmt på East Lake Golf Club i Atlanta i delstaten Georgia lørdag, med temperaturer opp mot 38 grader. Spillet i den tredje runden ble også stanset av en usikker værsituasjonen.

– En liten, men kraftig storm som beveget seg sørover mot East Lake Golf Club førte til pausen, opplyste PGA.

Etter drøy time kunne spillet starte igjen. Forsinkelsen gjorde at Hovland og de andre i toppen, som starter spillet sist, ikke var ferdig før nærmere solnedgang.