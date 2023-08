Hovland drar fra resten av feltet i PGA-tourmesterskapet

NTB

Flere av stjernene har en dårlig tredjerunde i PGA-tourmesterskapet i Atlanta i USA. Norske Viktor Hovland har dratt fra i tet og leder nå med fem slag.

Spillet i den tredje runden ble stanset klokka 17.28 lokal tid, melder PGA på X/Twitter.

– En liten, men kraftig storm som beveget seg sørover mot East Lake Golf Club, førte til pausen, opplyser PGA.

Spillet startet opp igjen 18.45, altså 0.45 natt til søndag norsk tid.

Viktor Hovland hadde fullført hull elleve da spillet ble stanset. På det 14. hullet kom dagens første bogey, før dagens femte birdie kom på hull 15. Nordmannen ligger i skrivende stund fire slag under par på runden – og hele 20 slag under par totalt. Bare fire av de 30 spillerne har gjort det bedre på fredagens runde.

Hovlands nærmeste konkurrent, Xander Schauffele, ligger seks slag bak nordmannen sammenlagt. Den amerikanske OL-vinneren har fullført hull 17.

I PGA-sesongens siste turnering i Atlanta i delstaten Georgia startet spillerne med minusslag basert på hvilken plassering de innehar på PGA-touren denne sesongen. For Hovlands del var det åtte slag. Torsdag åpnet han med en runde på to slag under par og var i delt ledelse foran andre runde.

Også der storspilte Hovland, og han gikk fredagens runde seks slag under par.

Hovland kom til den siste turneringen i PGA-sluttspillet med seier sist uke. Den ga nordmannen 38 millioner kroner i premie og førte ham opp på annenplass i sammendraget.

Vinneren av turneringen i Atlanta blir også seierherre på PGA-touren denne sesongen. Tour Championship har en førstepremie på hele 190 millioner kroner.