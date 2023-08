Det spanske fotballforbundet anklager Hermoso for løgn etter VM-kysset – vil gå rettens vei

NTB

Det spanske fotballforbundet (RFEF) truer med rettslige skritt etter at landslagsspiller Jennifer Hermoso sa at kysset til Luis Rubiales ikke var med samtykke.

I en uttalelse insisterer RFEF på at Rubiales ikke løy da han for noen dager siden fortalte forbundet om episoden hvor han sa at kysset var med samtykke. I uttalelsen har RFEF inkludert fire bilder som skal vise dette, og at Hermoso hadde løftet ham opp under hendelsen.

RFEF skriver i uttalelsene at «løgner har blitt spredt», og at forbundet vil gå videre rettslig i saken.

Forbundspresident Rubiales har vært i hardt vær etter VM-finalen mot England (Spania vant 1-0). Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet.

Hermoso uttalte fredag det motsatte av Rubiales.

«Jeg ønsker å presisere at jeg ikke på noe tidspunkt samtykket til kysset han ga meg. Jeg tolererer ikke at mitt ord blir stilt spørsmål ved, og langt mindre at det blir funnet opp ord som jeg ikke har sagt», tordnet Hermoso.

Umiddelbart etter kysset sa VM-helten Hermoso at hun ikke likte det. Senere ble det sendt ut en uttalelse fra (RFEF) der Hermoso ga et litt annet inntrykk og uttalte at det var gjensidig. Det har hun aldri ment, ifølge hun selv.

«Jeg ble spurt om å si det for å minske presset på presidenten, men i det øyeblikket tenkte jeg bare på å feire den historiske milepælen», skriver Hermoso på X/Twitter.

Rubiales gikk offentlig ut og beklaget episoden mandag, men kritikken avtok ikke av den grunn. Fredag meldte regjeringen at de tar Rubiales til idrettsdomstolen. Det kan føre til suspensjon, og at han mister vervet.

Det spanske landslaget har sagt i en felles uttalelse at de ikke kommer til å spille kamper før Rubiales fjernes som president.