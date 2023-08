Lawson får Formel 1-debuten etter håndleddsbrudd for Ricciardo

Daniel Ricciardo har skadd hånden og mister Formel 1-runden i Nederland denne helgen. Foto: John Thys, Pool Photo via AP / NTB

NTB

Daniel Ricciardo har pådratt seg et håndleddsbrudd og er ikke i stand til å kjøre helgens Formel 1-runde i Nederland. Liam Lawson tar hans plass og debuterer.

Det opplyser AlphaTauri fredag kveld. Ricciardo ble skadd etter en krasj under fredagens treningspass på Zandvoort-banen i Nederland. I etterkant ble han undersøkt og fikk konstatert et brudd i håndleddet.

«En røntgensjekk bekreftet at han pådro seg et håndleddsbrudd, noe som fører til at han ikke får kjørt denne helgen», heter det i uttalelsen fra laget.

Lawson er AlphaTauris reservefører og unggutten fra New Zealand får dermed sin debut i Formel 1-sirkuset. Lawson er i likhet med Dennis Hauger en del av Red Bulls juniorsatsing.