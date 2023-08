VG: Henrik Ingebrigtsen åpner opp om VM-tiraden: – Det kom uheldig ut

Henrik Ingebrigtsen forteller at familiesituasjonen påvirker Jakob Ingebrigtsen, og at det var noe av grunnen til at han blåste ut mot opplegget rundt lillebroren torsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Henrik Ingebrigtsen sier at han hadde et behov for å få ut mye frustrasjon da han torsdag slaktet VM-opplegget rundt lillebror Jakob Ingebrigtsen, ifølge VG.

Torsdag kveld vakte Henrik Ingebrigtsen oppsikt med kraftige utfall mot opplegget rundt broren Jakob under VM i friidrett i Budapest. Jakob var plaget av sykdom inn mot 1500-meterfinalen og ble nummer to.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og konkurranseperson som Jakob, som er gullfavoritt, har den dårligste dagen i løpet av år i en VM-finale, så er det åpenbart at han ikke er ivaretatt nok, sa eldstebror Ingebrigtsen til pressen i mixed zone torsdag kveld.

Siden det har Henrik hatt flere samtaler med sentrale skikkelser i Norges Friidrettsforbund.

– Jeg hadde nok et behov for å få ut mye frustrasjon over situasjonen Jakob er i. Jeg kan stå for alt jeg sa, men jeg føler et behov for å nyansere litt, det kom litt uheldig ut, sier Henrik Ingebrigtsen til VG fredag.

Videre forteller han at tordentalen torsdag ikke var ment som kritikk mot forbundet.

– Hvis det fremsto som en totalslakt av forbundet, stemmer ikke det. Det er ikke meningen. Vi har hatt veldig bra dialog i år med Erlend Slokvik (sportssjef) og Håvard Tjørhom (toppidrettsansvarlig), som sammen med resten av forbundet har gjort en så god jobb som de kan, sier Henrik Ingebrigtsen.

Videre forteller han at familien står i en tøff situasjon, og at de ikke ønsker å fortelle mer i fare for å gjøre det verre.

– Jeg tror ingen utenfor familien klarer å forstå situasjonen Jakob står i. Han prøver å prestere i en situasjon som er uutholdelig, sier storebror Henrik.