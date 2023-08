Prestisjetung pris til Birgit Skarstein og Jesper Saltvik Pedersen

NTB

Parautøverne Birgit Skarstein og Jesper Saltvik Pedersen ble fredag tildelt Trysil Knut-prisen for sin innsats på idrettsbanen.

Skarstein og Saltvik Pedersen fikk prisen i en seanse på Ullevaal stadion.

– Dette er en av de større prisene i Norge. Når du ser på listen over folk som har fått den før, så er det ganske rått å være en del av det. Det er et bra steg i riktig retning for paraidretten, sier Saltvik Pedersen til NTB.

Blant de tidligere vinnerne finner man blant andre Marit Bjørgen, Dronning Sonja, Aksel Lund Svindal og Gunnar Sønsteby.

– Det går ikke an å få det så mye større i norsk sammenheng, sier Saltvik Pedersen.

Medaljegrossister

«Birgit er den mest profilerte norske parautøveren på 2010-tallet og så langt på 2020-tallet. Da livssituasjonen brått ble endret ved en feiloperasjon, tok hun tak i situasjonen og har aldri gitt seg», skriver juryen om tildelingen til Skarstein.

Trønderen har tatt en rekke internasjonale medaljer i roing og langrenn. I roing er hun regjerende verdensmester og verdensrekordholder. Det ble gull under Paralympics i Tokyo i 2021.

«Birgit er også en forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter og et svært engasjert menneske utover dette. Birgit sikter høyt, er uredd, har mot og gjennomføringsevne som fullt ut er i samsvar med Trysil- Knut sine ambisjoner», skriver juryen.

Saltvik Pedersen er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Han konkurrerer innen sitteski paraalpint. Rogalendingen vant gull og bronse i henholdsvis storslalåm og superkombinasjonen under de paralympiske leker i 2018 og fire gull og én sølv i Beijing i 2022.

Idrettsglede

Han har også en rekke VM-medaljer.

«Han er en sann representant for at idrettsgleden skal gjelde for alle og om samfunnsdeltakelse for alle, i arbeid, skole og privatliv. Slik er han et forbilde og eksempel for andre. Som en individuell idrettsutøver er han seg bevisst betydningen av laget og fellesskapet for å lykkes», skriver juryen i sin begrunnelsen for tildelingen.

Trysil-Knut er en myteomspunnet skiløper fra Trysil. Prisen er en fortsettelse av «Bragdprisen», og juryen består både av lokalt næringsliv, kommunepolitikere og rikspolitikere fra Hedmark. Prisjuryen ledes av tidligere Ap-statsråd Sigbjørn Johnsen.