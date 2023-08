Narve Gilje Nordås hetses

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i aksjon under VM i friidrett i Budapest.

Den norske kometen Narve Gilje Nordås har fått ufine meldinger etter VM-bronsen på 1500 meter.

Det har ikke vært stille rundt Narve Gilje Nordås (24) under friidretts-VM i Budapest. Gjert Ingebrigtsens elev løp inn til bronse på 1500-meteren, like bak Jakob Ingebrigtsen på andreplass.

Men 24-åringen har også fått oppleve medaljens bakside. Nordås har nemlig fått flere ufine meldinger etter bronsen.

– Det er ikke så mye direkte, men det er et par som har behov for å si at du er en idiot, da, men det er en del av gamet. Man kan ikke bli likt av alt og alle, sånn er det bare, sier han til Nettavisen.

Han er tydelig på at meldingene ikke går inn på ham.

«Ikke-eksisterende» forhold

Overfor NRK har Nordås beskrevet forhold til Jakob Ingebrigtsen som «ikke-eksisterende». Forrige uke uttalte han at han føler seg motarbeidet av friidrettsforbundet.

Nordås bor ikke sammen med resten av den norske troppen under VM i Budapest. Han holder til sammen med treneren. Gjert Ingebrigtsen har ikke fått trenerakkreditering til mesterskapet av Norges Friidrettsforbund etter det som ble omtalt som en totalvurdering.

Nordås har hatt en voldsom utvikling etter at han fikk Ingebrigtsen som trener i fjor. Under Bislett Games i sommer leverte han et superløp med tiden 3.29,47. Det gjør han til den nest raskeste nordmannen gjennom tidene på distansen.

– Blir bedt om å dra til helvete

Erlend Slokvik har fått hets under VM i Budapest. Les mer Lukk

Men Nordås er ikke den eneste meldingen i den norske VM-delegasjonen som har mottatt stygge meldinger. Sportssjef Erlend Slokvik forteller til TV 2 at han har fått kraftige personangrep på e-post og SMS.

– Jeg blir bedt om å dra til helvete. Jeg er verdens største idiot. De er helt sikker på at jeg får sparken og meldinger om hva annet jeg kan drive på med i livet, sier han til kanalen.

Torsdag kveld langet Henrik Ingebrigtsen ut mot opplegget rundt lillebror Jakob i VM. Sistnevnte har slitt med sykdom så langt i VM.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og konkurranseperson som Jakob, som er gullfavoritt, har den dårligste dagen i løpet av år i en VM-finale, så er det åpenbart at han ikke er ivaretatt nok, sa Henrik Ingebrigtsen til pressen.