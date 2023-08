Generalsekretæren i Norges Ishockeyforbund er sparket

NTB

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund forlater sin jobb som følge av manglende tillit. Forbundet er rammet av en økonomisk krise.

Hockeypresident Tage Pettersen bekrefter beslutningen overfor NTB. TV 2 meldte om nyheten først.

– Én av de viktigste forutsetningene i den situasjonen vi står i, er å ha tillit til den øverste administrative ledelsen. Den tilliten er ikke lenger der i tilstrekkelig grad, sier Pettersen til NTB.

Han forteller videre at avgjørelsen ble formidlet til Eide torsdag, og at de sammen med ham skal bli enige om hvordan arbeidsforholdet skal avvikles.

Forbundet opplyste nylig at landslagsaktiviteten på nær alle nivåer settes på pause som følge av et underskudd på ni millioner kroner i 2022.

– Til tross for at vi har mottatt økonomirapporter hver måned, har den økonomiske situasjonen vært langt mer alvorlig. Vi har med andre ord ikke fått god nok informasjon til å danne oss et godt statusbilde, fortsetter Pettersen.

Tar ansvar

Hockeypresidenten innrømmer likevel at ansvaret til syvende og sist ligger hos styret og Pettersen som øverste sjef.

– Framover handler det om å sørge for at vi danner oss et godt nok grunnlag til å stake ut kursen videre, slik at vi kan komme oss ut av den situasjonen. Det innebærer blant annet å få på plass en ny generalsekretær. Hva som skjer med meg etter det, er ikke jeg så opptatt av, forteller Pettersen.

Tidligere denne uken var Eide klar på årsakene til de drastiske kuttene i aktiviteten.

– Grunnen til at vi gjør dette er at vi skal gå inn i 2024 med positiv egenkapital. Det er derfor vi gjør grepene, slik at vi ikke bruker penger vi ikke har, sa Eide til NTB.

Han var samtidig tydelig på at det ikke var grunn til bekymring med tanke på framtiden.

Forbundet har samtidig fjernet fem årsverk i administrasjonen som følge av kuttene.

Bekymring

Sportssjef Petter Salsten har overfor NTB uttrykt bekymring rundt hvilke konsekvenser den økonomiske smellen vil få for den sportslige satsingen.

– Dette er dramatisk for de landslagene det gjelder. Det er planlagt aktivitet som vi hadde forhåpninger om å få gjennomført, så det er trist, sa Salsten om at landslagsaktiviteten pauses.

Onsdag kalte hockeypresident Pettersen inn til et ekstraordinært styremøte. Målet skal ha vært å forsøke å redde landslagsaktiviteten ut året. Samtidig var han tydelig på at generalsekretær Eides jobb skulle diskuteres.

På spørsmål fra TV 2 om det var realistisk at generalsekretæren ble sittende i jobben etter torsdagens møte, svarte presidenten:

– Det kan jeg svare deg på etter styremøtene.

Kvinnelandslaget oppholder seg i øyeblikket i Kina, der det spilles VM. Kuttene som er vedtatt påvirker ikke Norges deltakelse der.