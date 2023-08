Hedda Hynne etter VM-smellen: – Lei av å være skuffet og forbannet

NTB

Hva gjør man når man flopper i sitt tredje mesterskap på rad? Hedda Hynnes svar er mobilisering.

33-åringen var noen få hundredeler unna avansement til VM-finalen i friidrett på 800 meter i Budapest. Årsbeste og 2.01,00 i forsøksheatet var ikke godt nok.

Da kom tårene. Det ble litt mye for henne. Hun var ikke klar for å dra hjem til Norge.

Hynne ble coronasyk i forkant og slått ut i forsøket også i VM i Eugene sist sommer. Det samme skjedde i EM i München noen uker senere.

Men utslått er ikke det samme som utslått. Hun går inn mot en ny sesong med ny frisk.

Neste år er OL i Paris det store målet. Hynne holdt motet oppe da hun snakket om det som venter i intervjusonen i den nybygde friidrettsstadion i Ungarns stolte og staselige hovedstad.

– Jeg føler egentlig at denne sesongen aldri har startet ordentlig. Vi får se hva vi får av løp etter det her. Jeg er lei av å være skuffet og forbannet. Når man får to sesonger med stang ut, så føles det som elendighet når det er hele livet mitt, sier hun.

Fort

Marginene var heller ikke denne gangen på Hynnes side. Det har vært mye stang ut i to sesonger. Det erkjenner hun også selv.

– Den nye sesongen kommer fort. Det er bare å ta innover seg skuffelsen og bruke det som mobilisering inn mot neste år.

Før denne sesongen har hun trent annerledes enn tidligere. Det har vært mange økter som har vært rettet mer inn mot 1500 meter enn 800 meter, og det har vært en plan bak det. Prosjektet har en varighet på to år og som ikke avsluttes før etter at OL-sesongen er over.

– Jeg synes ikke at det har gitt det utslaget jeg har ønsket, men løpet ble lagt for to år og jeg er sikker på at utslaget kommer. Det blir mer spesifikk 800-metertrening gjennom hele vinteren. Det er en veldig tappende øvelse å gjøre, og vi kan ikke gjøre det for lenge. Det kan bli for mye belastning. Den langsiktige planen har ikke endret seg, selv om den ikke har slått ut så godt som vi hadde håpet. Det må man godta, selv om det er vanskelig.

Skuffelse

Det har vært mange skuffede norske utøvere i aksjon i de siste dagene i Budapest. Lene Retzius var en av dem i stav. Hynne fikk snakket kort med henne etter exiten til 27-åringen fra Moelv.

Både Hynne og Retzius måtte ta til tårene da det gikk opp for dem at drømmene ikke gikk i oppfyllelse.

– Det er livene våre, og dette er det som betyr noe her og nå. Det er derfor vi blir så skuffet. Men så er viktig å huske på at det kommer nye konkurranser.

Hynne vet ikke om hun skal løpe flere konkurranser denne sesongen.

– Potensielt er det tre løp i september, men jeg stiller ikke med de sterkeste kortene når det blir stang ut også i dette mesterskapet. Jeg har i hvert fall vist interesse, sier Hynne.