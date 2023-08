Henrik Ingebrigtsen slakter VM-opplegget rundt Jakob: – Har feilet fullstendig

NTB

Henrik Ingebrigtsen er ikke nådig når han skal beskrive opplegget lillebror Jakob Ingebrigtsen har hatt i VM. Han hadde gjort alt annerledes.

Eldstebror Ingebrigtsen fyrte løs etter at han hadde røket ut av 5000-meteren torsdag kveld. Lillebror Jakob Ingebrigtsen ble toer på 1500-meterfinalen onsdag etter å ha slitt med sykdom inn mot løpet.

Det likte storebror Henrik dårlig, og det ga han uttrykk for i et 18.11 minutter langt intervju med den skrivende pressen i intervjusonen etter at han selv hadde blitt utslått i forsøket på 5000 meter.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og konkurranseperson som Jakob, som er gullfavoritt, har den dårligste dagen i løpet av år i en VM-finale, så er det åpenbart at han ikke er ivaretatt nok, sa Henrik Ingebrigtsen til skrivende presse etter forsøket på 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsen kunne før 5000-forsøket avsløre at han skulle løpe med feber. Den målte rett i underkant av 38. Ingebrigtsen hadde holdt sykdommen for seg selv inn mot dagens forsøk. Storebror Henrik er ikke nådig når han omtaler hva lillebroren har måttet forholde seg til de siste dagene.

Tar selvkritikk

– Hvem tenker du på da?

– Da tenker jeg på alt, og jeg tar selvkritikk. Jeg tar selvkritikk for at man har satt ham i en slik situasjon og gitt deler av ansvaret over til folk som tydeligvis ikke klarer å håndtere det 100 prosent. Jeg sier ikke at det er noen som har gjort feil. Jeg sier ikke at det har vært gjort dårlig planlegging i forberedelsene, men det har ikke vært godt nok, åpenbart, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han sier at det er åpenbart siden de nå sitter med fasiten i hånd.

– Hadde han vunnet i går og hadde hatt en normalt bra dag, da kunne vi sagt at det her var bra nok, men åpenbart så har det ikke vært godt nok, og det er derfor han har hatt sin dårligste dag. Jeg peker ikke fingrer, men ytre påvirkninger har gjort ham redusert slik at han ikke stiller til start så bra som han kunne gjort, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Skulle ønske det var flere av meg

Jakob Ingebrigtsen skal løpe finale på 5000 meter søndag. Etter det er det neste store OL i Paris neste år. Der skal opplegget være helt annerledes.

Da varsler Henrik Ingebrigtsen at det er utelukket å gi fra seg ansvaret slik han har gjort denne gangen.

– Det er ingen andre enn meg, Jakob og Filip (Ingebrigtsen) som kan å håndtere dette. Det er ingen andre som noen gang noensinne kommer til å få ansvaret for noe som helst utenom meg, Filip og Jakob. Neste gang kommer ansvaret hundre-faen-meg-prosent til å ligge hos meg, Jakob og Filip. Ingen andre skal få gjøre noe som helst uten av det er timet og tilrettelagt og planlagt ned til detaljnivå av oss, tordner Henrik Ingebrigtsen.

Henrik vet hva han innerst inne ønsker seg.

– Jeg skulle ha ønsket at det var et par-tre ekstra av meg som kunne ha lagt til rette for Jakob. Det er bare uflaks for han at jeg er i VM i det hele tatt. Dette hadde vært jævlig lett om jeg ikke hadde vært i VM i det hele tatt, fortsetter han.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund uten å lykkes.