Henrik Ingebrigtsen og Tuv Myhre misset i forsøket på 5000 meter

Verken superveteran Henrik Ingebrigtsen (32) eller Magnus Tuv Myhre (23) maktet å avansere til finale på 5000 meter i friidretts-VM i Budapest.

I et tøft forsøksheat med blant andre Berihu Aregawi (Etiopia), Jacob Krop (Kenya) og Yomif Kejelcha (Etiopia) var de to nordmennene ventet å få det tøft i den ungarske hovedstaden. Myhre var i mål på 11.-plass, mens Ingebrigtsen endte to plasser bak. Det var kun de åtte beste fra hvert heat som fikk finalebillett.

Myhre løp på 13.36,36. Ingebrigtsen var drøyt to sekunder bak.

I forkant av kvalifiseringen innrømmet Ingebrigtsen at han ikke hadde de største forventningene til egen prestasjon i Budapest.

– Jeg skal være realistisk nok til å se at jeg ikke er noen medaljekandidat, men gjør jeg det beste jeg kan, så kan jeg slå mange som har prestert bedre enn meg tidligere i sesongen, sa 32-åringen til NTB før forsøket.

Ingebrigtsen har 13.13,99 som personlig bestenotering på distansen, satt i belgiske Oordegem i mai. 14 av utøverne i torsdagens forsøksheat hadde før torsdagens kvalifisering løpt raskere i år.

Tuv Myhre har på sin side løpt drøye fire sekunder raskere enn Ingebrigtsen denne sesongen, men 23-åringen klarte heller ikke ta seg inn blant de åtte beste torsdag kveld.