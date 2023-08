Medier: Spania tar ut 16-åring på A-landslaget – vidunderbarnet kan komme på banen mot Norge

NTB

16 år gamle Lamine Yamal kommer til å bli tatt ut i Spanias A-landslagstropp til kampene i september om han selv vil. Det skriver sportsavisen Marca.

Tenåringen fylte 16 år i juli i år. Han kan dermed bli tidenes yngste spiller på det spanske A-landslaget. Den rekorden har Gavi (17 år og 62 dager).

Marca melder at representanter for A-landslaget reiste til Barcelona torsdag for å snakke med spilleren og hans familie og skissere planene til landslagssjef Luis de la Fuente. Troppen offentliggjøres 1. september.

Yamal er fortsatt tilgjengelig for A-landslagsspill også for Marokko og Ekvatorial-Guinea på grunn av foreldrenes fødeland.

Spania er i Norges EM-kvalgruppe og møter Georgia og Kypros i september. I oktober kommer Spania til Oslo, og da kan Yamal være med i troppen.

Han har spilt to seriekamper for Barcelona denne sesongen. Nylig ble han tidenes yngste Barcelona-spiller til å starte en kamp for A-laget. Det skjedde mot Cádiz i en alder av 16 år og 38 dager.

Yamal fikk stående applaus da han ble byttet ut etter 85 minutter.