Warholm tilbake på gulltronen: – Løste det taktisk godt

Karsten Warholm kan igjen kalle seg verdensmester etter at han tok tilbake VM-tittelen på 400 meter hekk.

NTB

Karsten Warholm kan igjen kalle seg verdensmester etter at han tok tilbake VM-tittelen på 400 meter hekk i onsdagens finale i Budapest.

Warholm var fullstendig overlegen da han sikret gullet med 46,89. Kyron McMaster fulgte nærmest på 47,34. Rai Benjamin tok bronsen.

– Warholm fikk denne litt billigere enn han kanskje hadde trodd, kommenterte Jann Post på NRK.

– Han løste det taktisk godt. Warholm fremstår som bunnsolid og leverer gang på gang, la Vebjørn Rodal til.

Dermed står 27-åringen oppført med tre VM-gull i karrieren. Det første kom i London i 2019, før han gjenskapte bragden i Doha to år senere.

– Det er fantastisk. Det er tredje gang han vinner. Det er nok vanskelig å påstå at det da bare er flaks, sa trener Leif Olav Alnes til rikskringkasteren.

Fjorårets VM-finale endte imidlertid med en skuffende 7.-plass etter at han hadde slitt med en skade i lengre tid.

Verdensrekordholder

Warholm innehar verdensrekorden på øvelsen med tiden 45,94. Den satte han da han løp inn til sitt første OL-gull i Tokyo i 2021.

27-åringen har vist gode takter gjennom mesterskapet og var raskest av alle i semifinalen. Erkerivalene Rai Benjamin og Alison dos Santos ble nummer én og to på svakere tider i den andre semifinalen.

Protest

Etter semifinalen leverte Italia inn en protest mot Warholm, ettersom de mente at den norske løperen hadde én fot utenfor da han passerte den andre hekken.

Protesten ble riktignok levert for sent i henhold til tidsfristen på en hav time etter at de offisielle resultatene foreligger. Dermed ble protesten avvist av juryen.